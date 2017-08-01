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بعد رفض العثماني...بن كيران يعود للمهرجانات الخطابية بالمدن والبداية من تطوان

بتاريــخ : 5 شتنبر 2017 / 09:47 بعد رفض العثماني...بن كيران يعود للمهرجانات الخطابية بالمدن والبداية من تطوان | بوليتيك
بعد رفض العثماني...بن كيران يعود للمهرجانات الخطابية بالمدن والبداية من تطوان
يعود عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى ترؤس المهرجانات الخطابية دعما لمرشحي تنظيمه السياسي في الإنتخابات الجزئية التي ستشهدها عدة دوائر بعد إسقاط ممثليها في البرلمان من

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يعود عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى ترؤس المهرجانات الخطابية دعما لمرشحي تنظيمه السياسي في الإنتخابات الجزئية التي ستشهدها عدة دوائر بعد إسقاط ممثليها في البرلمان من طرف المحكمة الدستورية، جراء الطعون التي قدمت من طرف المتنافسين.

ورغم غياب مرشحي الأحزاب الكبرى سواء من الأغلبية أو المعارضة، سيلقي بن كيران كلمة أمام أعضاء حزبه في تجمع بالمسرح البلدي بتطوان يوم الثلاثاء 14 شتنبر المقبل، دعما لصديقه المقرب ورئيس بلدية تطوان محمد إدعمار، في إطار سعيه لإسترجاع منصبه بالبرلمان الذي فقده بقرارا من المحكمة الدستورية بعد توظيفه لإمكانات الجماعة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفق مصدر مطلع، فقد رفض سعد الدين العثماني مرافقة عبد الإله بن كيران في المهرجان الخطابي بتطوان رغم دعوته للحضور من طرف مسؤولي الحزب محليا، حيث لبى الدعوة فقط الأمين العام للحزب، مخافة سقوط آخر لشعبية الحزب بعد النتائج الكارثية للإنتخابات الجزئية بمدينة الجديدة والتي حصل فيها الحزب على المرتبة الأخيرة.

ولن يقتصر ظهور بن كيران فقط في مدينة تطوان، حيث يسارع مسؤولو الحزب بمدينة أكادير وتارودانت الزمن، لتنظيم مهرجانات خطابية سيترأسها عبد الإله بن كيران، مطلع شهر أكتوبر المقبل، للفوز بمقعدين برلمانيين.

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