صادم وبالصورة..مواطنون طلع ليهم الدم ولاحو لحم أضاحي العيد ﻿

أقدم مواطنون خلال اليومين الماضيين على إلقاء لحوم أضاحي العيد في الأماكن المخصصة برمي النفايات، وذلك بسبب فسادها وتعفنها بالرغم من وضعها بالمبردات.

''شوف تيفي''

أقدم مواطنون خلال اليومين الماضيين على إلقاء لحوم أضاحي العيد في الأماكن المخصصة برمي النفايات، وذلك بسبب فسادها وتعفنها بالرغم من وضعها بالمبردات.

وعبر مواطنون لـ ''شوف تيفي'' سابقا عن غضبهم واستيائهم لفساد لحوم أضاحيهم، موجهين أصابع الاتهام للكسابة وللأعلاف التي يتم منحها لرؤوس الماشية.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أكد اليوم الاثنين، في بلاغ له أن حالات اخضرار لون السقيطة أو تعفنها التي تم ذكرها ببعض المواقع التواصلية والإخبارية، لها علاقة مباشرة بعدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على السقيطة في ظروف جيدة قبل تقطيعها وتخزينها عبر التبريد أو التجميد، ولا علاقة لها بحملات التلقيح التي يستفيد منها قطيع الأغنام أشهرا قبل يوم العيد.

وأوضح المكتب في البلاغ ردا على ما تناولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول ظهور حالات تلون ذبائح عيد الأضحى عند بعض الأسر، وربطها بتناول الأكباش أعلافا غير صالحة أو بسبب تلقيحها أو معالجتها بأدوية غير مرخصة، أن ''سبب ظهور اللون الأخضر في السقيطة يرجع إلى تلوثها ببعض البكتيريا التي تتكاثر بسرعة مع ارتفاع درجة الحرارة، كما هو الحال في أغلب مناطق المملكة خلال هذه الأيام''، مشيرا إلى تسجيل حالات مماثلة السنة الفارطة.