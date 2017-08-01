غضبة ملكية تعصف بمسؤولين عن القصور ﻿

عصفت غضبة ملكية بمسؤولين مكلفين بالسهر على تجهيز الإقامات الملكية الشاطئية في مدينة المضيق، والقصر الملكي بمدينة تطوان وذلك خلال اليومين الماضيين، مباشرة بعد الزيارة المفاجئة للعاهل المغربي،

''شوف تيفي''



عصفت غضبة ملكية بمسؤولين مكلفين بالسهر على تجهيز الإقامات الملكية الشاطئية في مدينة المضيق، والقصر الملكي بمدينة تطوان وذلك خلال اليومين الماضيين، مباشرة بعد الزيارة المفاجئة للعاهل المغربي، يوم عيد الأضحى، للشمال قادما من العاصمة الرباط، التي أدى بها صلاة العيد ونحر الأضحية، وتقبل تهاني المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وحسب ما أوردته يومية ''أخبار اليوم'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن هذا القرار تم اتخاذه بعدما فوجئ الملك لدى وصوله إلى الإقامة الملكية بارتباك في بروتوكول التهييء للاستقبال في غرف الجناح الملكي، ليقرر تجميد مهام ثلاثة مسؤولين بشكل مؤقت كإجراء عقابي.

واستنادا إلى معطيات اليومية فإن الملك محمد السادس انزعج مما لاحظه من تقصير في تجهيز القصر الملكي بتطوان بعدما اعتقد المسؤولون المشرفون عن تجهيز القصور أن الجالس على العرش قد أنهى عطلته الصيفية في مدن الشمال ولم يتوقعوا أن يمدد فترتها أياما إضافية.