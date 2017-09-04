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خطير وجد صادم وبالفيديو..مغربي مات على المباشر في الفايسبوك والقضية فيها كسيدة خايبة بزاف

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 22:51 خطير وجد صادم وبالفيديو..مغربي مات على المباشر في الفايسبوك والقضية فيها كسيدة خايبة بزاف | حوادث و حقوق
خطير وجد صادم وبالفيديو..مغربي مات على المباشر في الفايسبوك والقضية فيها كسيدة خايبة بزاف
كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن شابا مغربيا، لقي مصرعه صباح أمس الأحد ضواحي مدينة بادوف، عقب تعرضه لحادثة سير خلال انشغلاله باستخدام فيديو على المباشر بالفايسبوك وهو يقود سيارته بسرعة جنونية.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن شابا مغربيا، لقي مصرعه صباح أمس الأحد ضواحي مدينة بادوف، عقب تعرضه لحادثة سير خلال انشغلاله باستخدام فيديو على المباشر بالفايسبوك وهو يقود سيارته بسرعة جنونية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغربي المسمى ''ياسين.ح''، البالغ من العمر قيد حياته 31 سنة، تعرض للحادث بالقرب من بلدة ''بيترو'' حوالي الساعة السابعة و39 دقيقة صباحا، خلال بثه لفيديو مباشر على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، عرض خلاله الأجواء الممطرة التي كانت تعرفها المنطقة، قبل أن يفقد السيطرة على مقود السيارة التي اصطدمت بعمود كهربائي.

وأضافت ذات المصادر أن الوقاية المدنية، حلت على وجه السرعة بمكان الحادث إلا أنها وجدت المغربي جثة هامدة.

 

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