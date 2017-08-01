فضيحة تهز البيضاء..مشعوذ كيدير الرقية الشرعية اغتاصب متزوجات+تفاصيل صادمة ﻿

فجر اعتقال راق متهم بالنصب والاحتيال بالبرنوصي بالبيضاء، الأربعاء الماضي، فضيحة تورطه في هتك عرض متزوجات خلال حصص علاجهن بالرقية الشرعية وابتزازهن بفضح أمرهن مع أزواجهن في حال قررن التقدم

''شوف تيفي''

فجر اعتقال راق متهم بالنصب والاحتيال بالبرنوصي بالبيضاء، الأربعاء الماضي، فضيحة تورطه في هتك عرض متزوجات خلال حصص علاجهن بالرقية الشرعية وابتزازهن بفضح أمرهن مع أزواجهن في حال قررن التقدم بشكايات ضده.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن الشرطة القضائية اعتقلت المتهم بعد نصب كمين له، وأحالته يوم عيد الأضحى على وكيل الملك بجنحة النصب والاحتيال والابتزاز، فقرر إيداعه سجن عكاشة وحدد له زوال اليوم الاثنين، تاريخا للشروع في محاكمته.

وأكدت مصادر ''الصباح'' أن المتهم تورط كذلك في عدة عمليات نصب باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ استغل علاقته الوطيدة ببرلماني المنطقة، شغل سابقا رئيسا لجماعة سيدي مومن من أجل إيهام ضحايا أنه قادر على تحقيق أحلامهم، كما تعمد المتهم نقل موظفين بالجماعة وآخرين عاملين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على متن سيارته إلى مقر عملهم لإيهام ضحاياه بأنه موظف بدوره بهذه المصلحة، وهو ما سهل له الطريق للنصب على 40 شخصا.