فضيحة..اعتقال شقيق الوزير الرباح+تفاصيل صادمة والقضية فيها الاعتداء على بوليسي والسرقة ﻿

أمسك حميد الرباح شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن بخناق شرطي وهدده بنفوذ أخيه بعد أن دخل في نزاع مع عناصر الشرطة التي اعتقلت اثنين من أبناء أخته صباح أول مساء الأحد.

''شوف تيفي''

أمسك حميد الرباح شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن بخناق شرطي وهدده بنفوذ أخيه بعد أن دخل في نزاع مع عناصر الشرطة التي اعتقلت اثنين من أبناء أخته صباح أول مساء الأحد.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء فإن إبني أخت الرباح قاما بسرقة هاتف نقال من سيدة بحي غرسة القاضي بالقنيطرة فطاردهما ابن الضحية ودخلا في نزاع، بحيث أشهر المتهمان السلاح الأبيض في وجه غريمهما قبل أن يتم اعتقال الثلاثة وفي الطريق إلى الدائرة قام ابنا أخت الرباح بتكسير زجاج نافذة سيارة الشرطة.

وأضافت اليومية بأن المتهمان وبعد وصولهما إلى دائرة أمنية، حل خالهما شقيق الوزير، وأمسك بخناق شرطي ودخل في شجار وملاسنات مع باقي عناصر الأمن الذين شرع في تهديدهم بنفوذ أخيه الوزير.

وأكدت اليومية أن ضابطا بالدائرة الأمنية، اتصل بوكيل الملك وعرض عليه الأمر، فأمر باعتقال شقيق الوزير، حيث تم تقديمه رفقة أبناء شقيقته اليوم الى العدالة.