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عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة سطات الطرقية المؤلمة اللي وقعات بسبب التسابق بين سيارتين

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 20:31 عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة سطات الطرقية المؤلمة اللي وقعات بسبب التسابق بين سيارتين | حوادث و حقوق
عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى فاجعة سطات الطرقية المؤلمة اللي وقعات بسبب التسابق بين سيارتين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حصيلة فاجعة سطات الطرقية، والتي هزت المدينة أمس الأحد، ارتفعت إلى 8 ضحايا، عقب وفاة فتاة قبل قليل من يومه الاثنين داخل قسم الانعاش بمستشفى الحسن الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حصيلة فاجعة سطات الطرقية، والتي هزت المدينة أمس الأحد، ارتفعت إلى 8 ضحايا، عقب وفاة فتاة قبل قليل من يومه الاثنين داخل قسم الانعاش بمستشفى الحسن الثاني.

وأكد المصدر ذاته أن شابا وحيدا ما زال على قيد الحياة، يوجد بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى  أن حالته الصحية جد حرجة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها.

تجدر الإشارة إلى أن تسابقا بين سيارتين ضواحي مدينة سطات، خلف أمس الأحد سقوط 7 قتلى في عمر الزهور، عقب وقوع اصطدام بين السيارتين اندلعت النيران بإحداها في حين تهشمت الثانية بالكامل نظرا لقوة الاصطدام.

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المغرب شوف تيفي فاجعة سطات مدينة سطات الحالة الصحية ضحايا

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