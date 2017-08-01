صادم..شخص انتاحل صفة بوليسي وهتك عرض أربع فتيات من بينهم قاصر بكرسيف ﻿

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بكرسيف، زوال اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم هتك العرض بالعنف وانتحال صفة والسرقة.

''شوف تيفي''

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بكرسيف، زوال اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم هتك العرض بالعنف وانتحال صفة والسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه به كان موضوع شكايات مسجلة من طرف أربع فتيات، إحداهن قاصر، يتهمنه فيها بانتحال صفة شرطي وتعريضهن لاعتداء جنسي بالعنف وسرقة الهاتف المحمول، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه.

وقال المصدر إنه تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.