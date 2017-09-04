مثير: سبحان الله.. حمام مكة المكرمة يطوف حول الكعبة كما يطوف الحجاج ولا يتخذ من الحرم المكي مكانا للتعشيش وهذا اسمه ونوعه وتاريخه ..تفاصيل ﻿

يحظى الحمام في مكة المكرمة بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو حتى إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرده من رحاب المسجد الحرام، ويستوجب قتله فدية ذبح شاة لقاء ذلك للتكفيرعن الذنب.

''شوف تيفي''

يحظى الحمام في مكة المكرمة بمعاملة خاصة ولا يجوز لأي أحد قتله أو حتى إخافته أو تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرده من رحاب المسجد الحرام، ويستوجب قتله فدية ذبح شاة لقاء ذلك للتكفيرعن الذنب.

ويلاحظ زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة انتشار الحمام في رحاب المسجد بكثرة، ويحرص الزوار على إطعامه ويتجنبون الإساءة إليه أو إزعاجه بأي شكل من الأشكال ويحرص سكان مكة وزوارها على أن يشتروا الحبوب والبذور المعبأة في أكياس وينثروها على الأرصفة لكي يلتقطها الحمام ويتغذى بها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حمام مكة رمادي اللون يميل للزرقة أو الخضرة في عنقه، ولا تكاد تختلف حمامة عن أختها على الإطلاق، سواء في الحجم أو الشكل أو اللون، كما أن هذا الحمام لا يختلط بغيره من الحمام.

وتطلق أسماء مختلفة على حمام بيت الله الحرام ومن بينها ''الحمام المكي'' و''حمام رب البيت'' و''حمام الحمى'' ويرى البعض أنه من سلالة الحمام الذي عشش على باب غار ثور في مكة، عندما كان الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) مختبئا فيه عن قريش.

وحسب ما جاء في مصادر '' روسيا اليوم'' تقول سميّة وهي فتاة من نيجيريا، إنها تبيع برفقة أخواتها حبوب القمح للحجيج منذ سنوات في كل موسم حج. وتبيع الكيس الواحد الذي يزن قرابة نصف كيلوغرام بخمس ريالات سعودية، وتضيف الفتاة القول إن عملها هذا يعتبر دخلها الرئيسي لها ولعائلتها خلال موسم الحج.

ومن غرائب هذا الحمام المكي، أنه يطوف على شكل مجموعات حول الكعبة كما يطوف الحجاج تماما في حلقات دائرية، ولا يحلق فوق بناء الكعبة نفسها، ولا يتخذ من الحرم المكي مكانا للتعشيش، ولا يبيت فيه.

ورغم أن بعض سكان مكة يضيقون ذرعا بتعشيش الحمام بكثرة فوق أسطح منازلهم وعلى نوافذ بيوتهم، وما يتطلبه ذلك من تنظيف دائم لمخلفاته، فإنهم تأقلموا مع العيش معه على مر السنين.