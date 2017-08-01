 عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس لبنتها ﻿
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عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس لبنتها | مجتمع

عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس

''رعاة'' سياسة الريع

عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس لبنتها

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 19:42 عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس لبنتها | مجتمع
عاجل وحصري..هذا هو جديد المسنة اللي رماتها بنتها في سطح منزل الأسرة بوجدة..وها شنو دارو لبوليس لبنتها
في جديد السيدة المسنة التي قامت ابنتها باحتجازها فوق سط منزل الأسرة بمدينة وجدة، علمت ''شوف تيفي'' أن جمعية حقوقية، قامت يومه الاثنين بنقل السيدة المسنة من السطح إلى إحدى الأماكن من أجل إخضاعها لبعض

''شوف تيفي''

في جديد السيدة المسنة التي قامت ابنتها باحتجازها فوق سط منزل الأسرة بمدينة وجدة، علمت ''شوف تيفي'' أن جمعية حقوقية، قامت يومه الاثنين بنقل السيدة المسنة من السطح إلى إحدى الأماكن من أجل إخضاعها لبعض الفحوصات الطبية للتأكد من تعرضها للتعنيف والإهمال على يد ابنتها.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، اقتادت بالفعل ابنة السيدة المسنة، حيث تم التحقيق معها للكشف عن ظروف وملابسات اتهامها بتعنيف والدتها وإهمالها، مشيرا إلى أن الفحوصات التي أجريت للسيدة المسنة وفي حال تأكيدها على سقوطها ضحية لابنتها فإن هذه الأخيرة، سيجري متابعتها قضائيا بتهم ثقيلة.

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المغرب شوف تيفي السيدة المسنة الإهمال السطح الابنة

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