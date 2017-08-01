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على المباشر..مطاردة هوليودية للص في أشهر شارع بالبيضاء تحول لمرتع للصوص والمومسات

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 19:19 على المباشر..مطاردة هوليودية للص في أشهر شارع بالبيضاء تحول لمرتع للصوص والمومسات | مجتمع
على المباشر..مطاردة هوليودية للص في أشهر شارع بالبيضاء تحول لمرتع للصوص والمومسات
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يوثق لحظة مطاردة مواطنين للص على مستوى شارع محمد الخامس بالبيضاء، عقب إقدامه على سرقة هاتف نقال من أحد المواطنين.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يوثق لحظة مطاردة مواطنين للص على مستوى شارع محمد الخامس بالبيضاء، عقب إقدامه على سرقة هاتف نقال من أحد المواطنين.

ويظهر هذا الفيديو المثير، مطاردة اللص بطريقة هوليودية من طرف مجموعة من المواطنين، ما جعله يسارع إلى رمي الهاتف الذي تمت إعادته لصاحبه المصدوم.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' أن خارجين عن القانون، يستغلون ساعات الليل المتأخرة بشارع محمد الخامس لاعتراض سبيل المارة، موضحا في الوقت ذاته أن الشارع، تحول لمرتع للسكارى وللمومسات اللائي يتجمعن بالقرب من وكالة بنكية.

 

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المغرب شوف تيفي فيديو مطاردة هوليودية السرقة شارع محمد الخامس

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