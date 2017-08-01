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فيديو يهز المغاربة ويدمي القلوب : مريض لاحتو سيارة الإسعاف في الشارع عريان كما ولدته أمه

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 19:24 فيديو يهز المغاربة ويدمي القلوب : مريض لاحتو سيارة الإسعاف في الشارع عريان كما ولدته أمه | مجتمع
فيديو يهز المغاربة ويدمي القلوب : مريض لاحتو سيارة الإسعاف في الشارع عريان كما ولدته أمه
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مريض في حالة صحية جد حرجة وهو مرمي إلى الشارع العام بدون ملابس عاريا كما ولدته أمه، ويحيط به العشرات

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مريض في حالة صحية جد حرجة وهو مرمي إلى الشارع العام بدون ملابس عاريا كما ولدته أمه، ويحيط به العشرات من المواطنين.

وحسب ناشري الفيديو فإن سيارة للإسعاف، رفضت نقل المريض، وتخلت عنه وسط الشارع العام، ما أثار غضب واستياء المواطنين الذين استنكروا الطريقة التي تم بها التخلي عن المريض العاجز.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، وطالب الجميع وزارة الصحة والمسؤولين بفتح تحقيق فوري ومستعجل، لإعادة الاعتبار لهذا المريض ولأي مواطن تعرض للإهانة على يد بعض العاملين بسيارات الإسعاف.

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