خطير: ''نصر الله'' متنكرا بزي رجل أعمال أثناء زيارة سرية له الى دمشق لمقابلة ''بشار الأسد'' .. وهذه التفاصيل ﻿

كشفت صحيفة ''يديعوت أحرنوت '' الاسرائيلية في تقرير لها ، أمس الأحد أن ''حسن نصر الله'' الأمين العام لحزب الله ، تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق لمقابلة

''شوف تيفي''

كشفت صحيفة ''يديعوت أحرنوت '' الاسرائيلية في تقرير لها ، أمس الأحد أن ''حسن نصر الله'' الأمين العام لحزب الله ، تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأشارت الصحفية في تقريرها الذي كتبته أمس محررة الشؤون العربية سمدار بيري في ''يديعوت أحرونوت'' الى أن المثير في هذه الخطوة أن اسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله وهي على علم به، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه وهو أمر أثار الكثير من التساؤلات حسب ما ذكرته الصحيفة.

وزعمت ذات الصحيفة أن هناك عيونا تعمل لصالح إسرائيل تتابع حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبها عن كتب، وبالفعل قامت بالابلاغ عن تحركه الخارجي الأخير الى سوريا ، غير أن اسرائيل لم تستهدفه.

ومن جهة أخرى قال نصر الله في كلمة ألقاها قبل ثلاثة أيام من تناول الصحف الإسرائيلية للخبر، بمناسبة احتفالية أقامها الحزب في بعلبك: ''أنا شخصيا ذهبت إلى الشام، والتقيت الرئيس بشار الأسد وقلت له إن هذه العملية (اتفاق وقف إطلاق النار) هي الوحيدة التي ستكشف لنا مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين، فقال لي إن هذا الأمر سيحرجني، ولكن لا بأس، وإذا انتم حزب الله تريدون التفاوض، فأنا موافق''.