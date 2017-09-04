صادم وبالصور..هذه هي رتبة المغرب في مؤشر الجريمة العالمي ﻿

احتل المغرب المرتبة الـ43 عالميا والخامسة عربيا، والثالثة في شمال إفريقيا بعد الجزائر وليبيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017.

''شوف تيفي''

احتل المغرب المرتبة الـ43 عالميا والخامسة عربيا، والثالثة في شمال إفريقيا بعد الجزائر وليبيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017.

وحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، المنشور على موقع ''نامبيو''، والذي يعتمد على معايير القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، فقد جرى تصنيف المغرب في رتبته المذكورة بنسبة 48.85 في المائة من مقياس الجريمة، و51.26 في المائة من مقياس الأمان والسلامة.



ويوضح هذا التقرير بأن فنزويلا تتصدر التصنيف عالميا في معدلات الجريمة عالميا، تلتها في المركز الثاني دولة غينيا الجديدة، ثم الهندوراس، بينما احتلت سوريا المرتبة الأولى عربيا من حيث انتشار الجريمة.