الملك محمد السادس يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى ، اليوم الإثنين، مباحثات هاتفية مع محمد بوخاري، رئيس الجمهورية الفدرالية لنيجيريا.

''شوف تيفي''+''و م ع''

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، أجرى ، اليوم الإثنين، مباحثات هاتفية مع محمد بوخاري، رئيس الجمهورية الفدرالية لنيجيريا.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ...

'' أجرى الملك محمد السادس، اليوم، مباحثات هاتفية مع محمد بوخاري، رئيس الجمهورية الفدرالية لنيجيريا. وبهذه المناسبة، أكد قائدا البلدين إرادتهما لضمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتفعيل الأعمال والمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها خلال الزيارة الملكية لأبوجا.

وتشمل هذه المبادرات العديد من القطاعات، من ضمنها الفلاحة وإنتاج الأسمدة وكذا التعاون الأمني.

كما عبر قائدا البلدين، خلال هذه المباحثات، عن ارتياحهما للتقدم الملموس المسجل على مستوى المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز وذلك، على الخصوص، عبر الاجتماعات والتبادل المنتظم الذي باشرته البنيات المشتركة التي تم وضعها لهذا الغرض ''.