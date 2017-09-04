ردوا بالكم .. لي قتل شي بعوضة مشا فيها ﻿

قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحظر حساب مواطن ياباني لنشره صورة جثة إحدى «ضحاياه» والتي لم تكن سوى بعوضة قام بقتلها.

''شوف تيفي''

قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحظر حساب مواطن ياباني لنشره صورة جثة إحدى «ضحاياه» والتي لم تكن سوى بعوضة قام بقتلها.

وقد حجب موقع «تويتر» حساب المستخدم الذي يحمل اسم '' Nemuismywife'' بشكل دائم بعد أن نشر تغريدة قال فيها:

''لماذا تلدغينني بينما أحاول الاسترخاء ومشاهدة التلفزيون؟ موتي (في الواقع لقد متِّ بالفعل)''، مرفقاً ذلك بصورة البعوضة المقتولة.

وبعد ذلك، وصلته رسالة من ''تويتر'' تقول إنّ الحساب تم حجبه ولا يمكن إعادة تشغيله مجددًا.

وجاء في الرسالة ''تم تجميد حسابك لأنه تم استخدامه لنشر رسائل تحتوي على تهديدات''.

وأضافت رسالة ''تويتر'' أنه ''لا يسمح باستخدام تغريدات تحتوي على تهديدات بموجب شروط الخدمة، ولا يمكن إعادة تشغيل الحساب''.

حدثت وقائع هذه القصة في 20 غشت الماضي ، فقام المستخدم بإنشاء حساب جديد هو ''@DaydreamMatcha '' لانتقاد قرار تويتر حيث غرد قائلا: '' تم تجميد حسابي السابق نهائيا بعد أن قلت أنني قتلت ناموسة. فهل يمثل ذلك انتهاكا؟''.

وتمت إعادة نشر هذه التغريدة الغاضبة أكثر من 31 ألف مرة وحصلت على أكثر من 27 ألف إعجاب.

وتفاعل المغردون مع هذا الحظر من مختلف أنحاء العالم ، حيث عبروا عن دهشتهم من هذا المنع، ونشر أحد المغردين رسالة ساخرة بقوله: سأقوم بقتل بعوضة كل 6 ساعات حتى يعود حساب Nemuismywife.

للاشارة فقد أضاف تويتر مجموعة من الإجراءات والبرامج الجديدة للحيلولة دون وقوع انتهاكات على الإنترنت عبر منصته وذلك من خلال رصد كلمات مفتاحية عدائية أساسية.

هذا وقد زعمت بعض التقارير أن برنامجا ذاتيا هو الذي رصد تغريدة المستخدم الياباني وجمد حسابه وأنه لم يكن هناك اي تدخل بشري في الأمر.