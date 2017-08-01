المنحة الهزيلة للقيمين الدينيين تلزمهم اللجوء الى البنوك التي يطلقون عليها بــ:''الربوية'' فوق المنابر ويوجهون أصابع الإتهام الى ''أحمد توفيق'' ﻿

استنكر القيمون الدينيون المنحة الهزيلة التي خصصتها لهم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في حدود 500 درهم ، لمساعدتهم على شراء أضحية العيد ، علما أن هذه الفئة من المجتمع التي تؤطر المساجد تضطر تحت ضغط

''شوف تيفي''

استنكر القيمون الدينيون المنحة الهزيلة التي خصصتها لهم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في حدود 500 درهم ، لمساعدتهم على شراء أضحية العيد ، علما أن هذه الفئة من المجتمع التي تؤطر المساجد تضطر تحت ضغط تقاليد المجتمع وبعض الأحاديث النبوية اقتناء العيد بمواصفات دقيقة.

وحسب مصادر ''الصباح'' فان القيمين الدينيين يجدون أنفسهم في موقف حرج جدا ، لأن تعويضاتهم الشهرية ضعيفة أصلا، إذ لا تتجاوز 1500 درهم ، ومنحة 500 درهم ، حيث استغرب القيمون لهذه المنحة الهزيلة في الوقت الذي يحصل فيه العشرات من كبار المسؤولين والوزراء وقادة الأحزاب على أكباش العيد مجانا.

وطالب القيمون الدينيون من أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدفاع عنهم برفع تعويضاتهم الشهرية ، وضمان الحد الأدنى من الأجور في حدود 4 ألاف درهم ورفع المنحة الى ألف درهم على الأقل تزامنا مع عيد الأضحى والدخول المدرسي ، خاصة وأنهم يلجأون إلى الاقتراض من البنوك التي يطلق عليها ''ربوية'' .