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مثير..أجمل نساء الأرض تعاني من الوحدة ولا تستطيع العيش لوحدها

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 16:46 مثير..أجمل نساء الأرض تعاني من الوحدة ولا تستطيع العيش لوحدها | دولي
مثير..أجمل نساء الأرض تعاني من الوحدة ولا تستطيع العيش لوحدها
كشفت النجمة والفنانة الأمريكية انجيلينا جولي، معاناتها من آلام الوحدة، وذلك خلال تصريح أدلت به لإحدى المجلات البريطانية.

''شوف تيفي''

كشفت النجمة والفنانة الأمريكية انجيلينا جولي، معاناتها من آلام الوحدة، وذلك خلال تصريح أدلت به لإحدى المجلات البريطانية.

وحسب موقع ''أورو نيوز'' فقد صرحت الممثلة والنجمة الامريكية ''انجيلينا جولي''، البالغة من العمر 42 عاما، والتي تعتبر احدى أجمل نساء الأرض، أنها تعاني من الوحدة القاتلة، ولا تستطيع العيش بمفردها، خاصة بعد انفصالها رسميا قبل أشهر عن زوجها الممثل الأمريكي ''براد بيت''.

وأكد ذات الموقع أن النجمة الأمريكية، أكدت تدهور صحتها بشكل كبير، بالرغم من محاولاتها الدائمة للاهتمام بصحتها، خاصة بعد إجرائها لعمليتين تتعلقان باستئصال الثدي، وإزالة المبيضين.

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المغرب شوف تيفي المجلات البريطانية أنجلينا جولي الممثلة الأمريكية الثدي

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