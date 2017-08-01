طفل مسلح يقتل خمس مواطنين بسبب خلاف حول بئر للمياه ﻿

أقدم طفل مسلح في محافظة وسط اليمن على قتل خمسة مواطنين وإصابة سادس في خلاف حول بئر للمياه باليمن .

''شوف تيفي''

أقدم طفل مسلح في محافظة وسط اليمن على قتل خمسة مواطنين وإصابة سادس في خلاف حول بئر للمياه باليمن .

وقال مصدر محلي في المحافظة '' أن طفلا مسلحا يبلغ من العمر 13 عاما قتل 5 مواطنين وأصاب سادسا بجروح خطيرة في قرية '' البصير '' بمديرية المخادر .

وأكد المصدر أن الطفل فتح سلاحه الناري في ساعة متأخرة من مساء أمس على المواطنين بشكل مباشر بعد خلاف بسيط على بئر لمياه الشرب .

وأضاف المصدر أن المواطنين توفوا على الفور فوق البئر وهم 4 من أسرة ''المرغمي '' والخامس من أسرة القاتل ،ولم يحصل ''المشهد اليمني'' حتى اللحظة على أسماء القتلى.