نايضة : قيادي بالبيجيدي يكشف حقيقة إستقالة ''الرميد'' ويقصف أنصار ''بنكيران'' ﻿

كشف وزير معروف في الفريق الحكومي لحزب العدالة والتنمية ، أن الأخبار المتواترة التي تروج لرغبة مصطفى الرميد في تقديم استقالته من حكومة سعد الدين العثماني عارية عن الصحة، وأن من يروج لها من داخل

''شوف تيفي''

كشف وزير معروف في الفريق الحكومي لحزب العدالة والتنمية ، أن الأخبار المتواترة التي تروج لرغبة مصطفى الرميد في تقديم استقالته من حكومة سعد الدين العثماني عارية عن الصحة، وأن من يروج لها من داخل الحزب أو خارجه ، هم الذين يتمنون ليل نهار أن يفشل سعد الدين العثماني في مهامه التي يمارسها بطريقة مختلفة عن التي يدير بها الأخ عبد الإله شؤوون الحكومة التي ترأسها.

وحسب مصادر ''الصباح'' فقد قال القيادي بالبيجيدي لمن يردد أن مصطفى الرميد سيستقيل من منصبه الوزاري وهو الذي يقود المعركة داخل قيادة الحزب من أجل عدم تغيير قوانين الحزب وذلك حتى لا يضمن بنكيران ولاية ثالثة لا يسمح بها القانون الحالي للحزب .

وقال المسؤول الحكومي إن الرميد الذي تسعى بعض الأطراف داخل الحزب لدفعه تقديم استقالته من الحكومة عبر أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة ، عبر عن دعمه الكامل لسعد الدين العثماني للحكومة التي يقودها، بل وعبر عن ذلك صراحة في أكثر من خروج اعلامي له. ليختتم بالقول إن استقالة الرميد هي من وحي خيال من يناصر بنكيران لحسابات تنظيمية ضيقة قبل الوصول إلى محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب.

هذا وقد سبق للرميد أن أكد لقناة ''شوف تيفي'' من خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه بعد تداول اشاعة تقديم استقالته أو نيته في الإقدام على ذلك ، وأكد حينها أنه ليس هناك أي استقالة وأن هناك أشياء داخلية تتعلق به وبأعضاء حزبه.