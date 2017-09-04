عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع ﻿

نشرت الفنانة اللبنانية الشهيرة أمال حجازي قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة طويلة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، كشفت من خلالها اعتزالها الغناء، ووضعها الحجاب، وهو ما أثار دهشة وصدمة العديد من

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة اللبنانية الشهيرة أمال حجازي قبل قليل من يومه الاثنين، تدوينة طويلة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، كشفت من خلالها اعتزالها الغناء، ووضعها الحجاب، وهو ما أثار دهشة وصدمة العديد من عشاقها الذين تفاعلوا مع تدوينتها.

وكتبت حجازي في تدوينتها: "وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين ...منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت اعشقه ولم اكن امتهنه كمهنة بل كان هواية وبين الدين على الرغم من أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة ،إنني لا انتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانين محترمين كثر ولكني اتكلم عن ذاتي انني الآن اشعر انني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به وسيكون لي بإذن الله اطلالات قريبة بشكل آخر أردت اليوم ان اعلن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقآ هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله انا وانتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور كان هذا القرار في يوم عرفة الحمدلله على هذه النعمة.. أمل_حجازي".