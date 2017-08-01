 ''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان ﻿
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''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 15:25 البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك
''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان
في ظل الحديث عن تنسيق بين ''البيجيدي'' وأحزاب الأغلبية لإعادة محمد إدعمار للبرلمان بعد إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية، دعت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعضاء

شوف تيفي

 

في ظل الحديث عن تنسيق بين "البيجيدي" وأحزاب الأغلبية لإعادة محمد إدعمار للبرلمان بعد إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية، دعت الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعضاء الحزب للتصويت لصالح مرشحة المعارضة أو عدم التصويت بشكل كامل في الإنتخابات الجزئية المقررة يوم 14 شتنبر المقبل.

وبرر بلاغ صادر عن أمانة البام بجهة الشمال، عدم تقديمه مرشح بدائرة تطوان، لإنشغاله وإعطائه أهمية قصوى لتجديد إنتخاب المكتب المسير لجماعة مارتيل ولمكتب مجلس عمالة إقليم المضيق الفنيدق، خلافا للإنتخابات السابقة، حيث منح مسؤولو الحزب المتعاطفين إختيار التصويت على مرشحة أو عدم التصويت على أي مرشح من الأصل.

وفي ذات السياق، كشف قيادي في الحزب أن البلاغ واضح بدعم مرشحة فيدرالية اليسار الديموقراطي التي تقود لائحتها " فاطمة الو مغاري"، بعد غياب جميع أحزاب الأغلبية الحكومية عن تقديم مرشح بالإنتخابات الجزئية بتطوان، حيث ستنافس مرشحة اليسار وحيدة رئيس بلدية تطوان المقرب من عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب المصباح.

 

 

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