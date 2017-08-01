سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة ﻿

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا على إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة.

ويندرج هذا المشروع في إطار إنجاز المشاريع المسطرة بالبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط خلال الفترة 2014-2018 " الرباط مدينة الأنوار ، عاصمة المغرب الثقافية" ، خاصة المحور المتعلق بتعزيز وتحديث تجهيزات قطاع النقل الطرقي والسككي من خلال تجديد بنياته وعصرنة خدماته .

ويروم إحداث محطة طرقية جديدة بمدينة الرباط تأهيل العاصمة وتعزيز بنياتها التحتية عبر تمكينها من محطة طرقية جديدة من شأنها خلق دينامية على المستويين المحلي والوطني وتحسين خدماتها المقدمة للمرتفقين .

وحسب وثيقة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط ، فقد تم إعداد مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز وتدبير محطة طرقية جديدة ، تتعلق بتصور المشروع وتمويله وإنجازه وتدبيره عن طريق إحداث شراكة بين كل من مجلس جماعة الرباط ، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ، ووزارة الداخلية ، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ، وشركة الرباط الجهة تهيئة، تحدد التزامات الأطراف ومضامين المشروع والجهة التي ستتولى الإشراف على إنجازه .

وأضافت الوثيقة أنه سيتم إحداث شركة التنمية المحلية تحت اسم (شركة الرباط للنقل الطرقي للمسافرين) سيعهد إليها تدبير هذا المرفق الذي تقدر الكلفة الإجمالية لإنجازه 140 مليون درهم ، تساهم فيه بتمويل مباشر الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ، وجماعة الرباط بنسبة 4ر71 بالمائة ، و بتمويل غير مباشر عن طريق قروض بنكية ، شركة التنمية المحلية بنسبة 6ر28 بالمائة.

من جهة أخرى، صادق المجلس الجماعي على مشروع دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية، حيث سيتم إحداث ثلاثة مرائب في كل من باب لعلو وباب شالة بمقاطعة حسان وقرب مسجد بدر بمقاطعة أكدال.

كما صادق المجلس على إسناد اختصاصات الجماعة في مجال معالجة النفايات بمطرح أم عزة المتواجد بالنفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة إلى مؤسسة التعاون بين جماعات "العاصمة"، مع تحويل الموارد المالية اللازمة لممارسة هذا الاختصاص ، وكذا المصادقة على الاحتلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمقاطعة يعقوب المنصور في إطار تمديد الخط 2 للترامواي بالرباط.

وصادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية من أجل اقتناء عقار لتخصيصه لاحتضان المعرض الدولي لمدينة الرباط، و مشروع اتفاقيتين تتعلق الأولى ببناء وتجهيز مركز إدماج المرأة في وضعية صعبة بمقاطعة اليوسفية ، وتهم الثانية بناء وتجهيز مركز الانبعاث متعدد الوظائف للإدماج ومواكبة النساء في وضعية صعبة بمقاطعة يعقوب المنصور .