بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017 ﻿

حصلت أزيد من 60 مدرسة ابتدائية بالمغرب على اللواء الأخضر برسم سنة 2017، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

شوف تيفي:



حصلت أزيد من 60 مدرسة ابتدائية بالمغرب على اللواء الأخضر برسم سنة 2017، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وذكر بلاغ للمؤسسة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الدخول المدرسي الحالي سيتميز برفع 67 مدرسة لشارة اللواء الأخضر، بعد أن تمكنت من قطع مسار من سبع مراحل في ظرف ثلاث سنوات، يتعلق بمحاور بيئية، مثل الماء والطاقة والنفايات.

وأوضح أن 164 مدرسة إيكولوجية ترشحت للحصول على اللواء الأخضر، الذي بلورته المؤسسة، وهو رقم قياسي يفيد بأن البرنامج يحظى بشعبية واسعة في المغرب.

وبالنسبة للمدارس الأخرى التي تواصل مشوارها للحصول على الشارة، فقد تمكنت من اجتياز إحدى مراحل المسار، حيث نالت 45 مدرسة الشهادة الفضية، فيما حصلت 51 على الشهادة البرونزية.

وأشار البلاغ إلى أن عدد المدارس المترشحة برسم هذا الموسم بلغ 164 مدرسة، مقابل 119 خلال السنة الدراسية السابقة، أي بزيادة قاربت النصف (44 في المئة)، مضيفا أن 2460 تلميذا عملوا تحت إشراف 490 أستاذا منسقا للبرنامج لتطوير مدرستهم في مجال حماية البيئة.

ويهدف برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي يعتبر فيه اللواء الأخضر تتويجا للمجهودات المبذولة، إلى تحسيس الأطفال بالبيئة من خلال تمكينهم من إنجاز أعمال ملموسة بمدارسهم أو بمحيطهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تلاميذ المدارس الإيكولوجية نظموا، بمعية جمعية آباء التلاميذ، دورات تحسيسية لتعليم الأمهات كيفية تقليص استهلاكهن للماء والكهرباء، مضيفا أن التلاميذ أدلوا بفواتير الماء والكهرباء لمدارسهم ليؤكدوا أنهم بفضل حركات بسيطة وتدبير بيئي جيد تمكنوا من تقليص المبلغ المؤدى عند نهاية كل شهر من طرف مدارسهم.

وعلى مستوى المدرسة الإيكولوجية عبد المومن بالرباط، أحدث التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات لعبة لإعادة استعمال سدادات القنينات، وهي لعبة تساعدهم على تعلم الأرقام والرياضيات.

وبمدينة ورزازات، تمكن تلاميذ المدرسة الإيكولوجية الناصرية، المجاورة للمحطة الشمسية بورزازات، من تطوير فرن شمسي.

وتشكل هذه البيداغوجية المبنية على النموذج أساس برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي بلورته مؤسسة التربية على البيئة ب68 بلدا.

وقد تم إدخاله في المغرب سنة 2006 من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي والتعليم العالي، حيث انتقل البرنامج في ظرف عشر سنوات من 17 إلى 1636 مدرسة منخرطة في البرنامج، من ضمنها 44 في المئة بالوسط الحضري، و56 بالمئة بالوسط القروي، وهو ما يمثل حاليا 755.868 تلميذا بالمدارس الإيكولوجية من الفئة العمرية 6-12 سنة، و24.473 أستاذا مستفيدا من ورشات تكوينية لإدراج التربية البيئية ضمن المواد المدرسة.

ويعتبر برنامج المدارس الإيكولوجية واللواء الأخضر، الذي يعد برنامجا دوليا متواجدا ب68 بلدا، وسيلة بيداغوجية تهدف إلى ترسيخ، لدى المتمدرسين، مفاهيم التنمية المستدامة والسلوكيات وأنماط الحياة المحترمة للبيئة.

كما أنه برنامج دولي تابع لمؤسسة التربية على البيئة، التي تتوخى تربية وتحسيس المتمدرسين بالبيئة، من خلال اعتماد شكل ترفيهي موجه نحو العمل.

ويعتبر برنامج المدارس الإيكولوجية أحد البرامج الرائدة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث تنخرط فيه 1636 مدرسة، 44 في المئة منها بالوسط القروي. وقد حصلت 283 مدرسة على اللواء الأخضر، فيما نالت 71 مدرسة

الشهادة الفضية، و93 الشهادة البرونزية