 عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع

البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك

''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة | مجتمع

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017 | مجتمع

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017

حادثة سير مروعة تودي بحياة ستة أشخاص بالطريق الفاصلة بين سطات والبروج | بووز

حادثة سير مروعة تودي بحياة ستة أشخاص بالطريق الفاصلة بين سطات والبروج

عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو | مجتمع

عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على

''رعاة'' سياسة الريع

عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 13:33 عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو | مجتمع
عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو
في جديدة السيدة المسنة المحتجزة فوق سطح بناية سكنية بمدينة وجدة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، حلت بالمنزل، وعاينت حالة ''الأم'' المسنة، واقتادت ابنتها من أجل الاستماع لها.

"شوف تيفي"

في جديدة السيدة المسنة المحتجزة فوق سطح بناية سكنية بمدينة وجدة، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية، حلت بالمنزل، وعاينت حالة "الأم" المسنة، واقتادت ابنتها من أجل الاستماع لها.

وأكد المصدر ذاته أن الابنة وفور علمها بتحرك المصالح الأمنية إلى منزلها، قامت بتغيير ملابس والدتها، وأعدت المكان الذي تنام فيه، موضحا أن المصالح الأمنية وخلال المعاينة تفاجأت بوقوع تغير بالمكان الذي أصبح نظيفا ومجهزا بما تحتاجه الأم المسنة.

وأكد ذات المصدر أن "الأم" المسنة، كانت ضحية لابنتها، التي قامت باحتجازها بدون رحمة، مشيرا إلى أن هذه الأم تعامل بطريقة غير إنسانية، وتعاني بشكل مستمر من الجوع.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأم المسنة وجدة المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة | مجتمع

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017 | مجتمع

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: بعدما فضحته عبر الفايسبوك.بهلول لزوجته أَنُــــورة رجعي لدارك راكي حاملة | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

بالفيديو: بعدما فضحته عبر الفايسبوك.بهلول لزوجته أَنُــــورة رجعي لدارك راكي حاملة

نسولو الناس:من بعد عيد الأضحى..واش كتصدقو من لحم العيد؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:من بعد عيد الأضحى..واش كتصدقو من لحم العيد؟

إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره | قنوات أخرى

إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره

في أول خروج إعلامي..الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت عليها غادي نجرحها+التفاصيل الكاملة للخلاف | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي..الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت عليها غادي نجرحها+التفاصيل الكاملة للخلاف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع

البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك

''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة | مجتمع

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.