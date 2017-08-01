عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو ﻿

في جديدة السيدة المسنة المحتجزة فوق سطح بناية سكنية بمدينة وجدة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية، حلت بالمنزل، وعاينت حالة ''الأم'' المسنة، واقتادت ابنتها من أجل الاستماع لها.

"شوف تيفي"



في جديدة السيدة المسنة المحتجزة فوق سطح بناية سكنية بمدينة وجدة، علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية، حلت بالمنزل، وعاينت حالة "الأم" المسنة، واقتادت ابنتها من أجل الاستماع لها.



وأكد المصدر ذاته أن الابنة وفور علمها بتحرك المصالح الأمنية إلى منزلها، قامت بتغيير ملابس والدتها، وأعدت المكان الذي تنام فيه، موضحا أن المصالح الأمنية وخلال المعاينة تفاجأت بوقوع تغير بالمكان الذي أصبح نظيفا ومجهزا بما تحتاجه الأم المسنة.

وأكد ذات المصدر أن "الأم" المسنة، كانت ضحية لابنتها، التي قامت باحتجازها بدون رحمة، مشيرا إلى أن هذه الأم تعامل بطريقة غير إنسانية، وتعاني بشكل مستمر من الجوع.



