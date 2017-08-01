حمدي ولد الرشيد يسدد أجور مستخدمي المقر المركزي لحزب الاستقلال من ماله الخاص ﻿

رغم القرض الذي أخذه حزب الاستقلال من بنك عادل الدويري ، القيادي بالحزب ذاته ، وذلك لدفع أجور مفتشي الحزب والعاملين في المقر المركزي ، بعدما تعذر على الحزب دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإن

"شوف تيفي"

رغم القرض الذي أخذه حزب الاستقلال من بنك عادل الدويري ، القيادي بالحزب ذاته ، وذلك لدفع أجور مفتشي الحزب والعاملين في المقر المركزي ، بعدما تعذر على الحزب دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإن الحزب لم يستطع دفع منحة العيد التي ألف منحها لموظفيه، وهو ما اضطر حمدي ولد الرشيد زعيم التيار المشاكس داخل الحزب خلال الآونة الأخيرة إلى دفعها من ماله الخاص.



وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن ولد الرشيد قام بصرف منحة تقدر بألف درهم ل 50 مستخدما في المقر المركزي الحزبي، كما قال المصدر ذاته إنه من المرتقب أن يقترض حزب الاستقلال الشهر المقبل مرة أخرى، من بنك عادل الدويري لتسديد أجور المستخدمين بعدما تعذر على الحزب الخروج من أزمته المالية الأخيرة.