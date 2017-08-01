 حمدي ولد الرشيد يسدد أجور مستخدمي المقر المركزي لحزب الاستقلال من ماله الخاص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع

البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك

''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة | مجتمع

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـبوليــــسي لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى | مجتمع

حصري و بالصـــورة..هذا هو الـ''بوليــــسي'' لي مات فكازا ثاني أيام عيد الأضحى

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017 | مجتمع

بالصـــــور:أزيد من 60 مدرسة ابتدائية تحصل على اللواء الأخضر برسم سنة 2017

حادثة سير مروعة تودي بحياة ستة أشخاص بالطريق الفاصلة بين سطات والبروج | بووز

حادثة سير مروعة تودي بحياة ستة أشخاص بالطريق الفاصلة بين سطات والبروج

عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على الخط+تفاصيل وفيديو | مجتمع

عاجل وحصري..هذا هو جديد السيدة المسنة اللي رماتها بنتها فوق السطح بوجدة والبوليس دخل على

''رعاة'' سياسة الريع

حمدي ولد الرشيد يسدد أجور مستخدمي المقر المركزي لحزب الاستقلال من ماله الخاص

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 13:13 حمدي ولد الرشيد يسدد أجور مستخدمي المقر المركزي لحزب الاستقلال من ماله الخاص | بوليتيك
حمدي ولد الرشيد يسدد أجور مستخدمي المقر المركزي لحزب الاستقلال من ماله الخاص
رغم القرض الذي أخذه حزب الاستقلال من بنك عادل الدويري ، القيادي بالحزب ذاته ، وذلك لدفع أجور مفتشي الحزب والعاملين في المقر المركزي ، بعدما تعذر على الحزب دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإن

"شوف تيفي"

رغم القرض الذي أخذه حزب الاستقلال من بنك عادل الدويري ، القيادي بالحزب ذاته ، وذلك لدفع أجور مفتشي الحزب والعاملين في المقر المركزي ، بعدما تعذر على الحزب دفع أجورهم لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإن الحزب لم يستطع دفع منحة العيد التي ألف منحها لموظفيه، وهو ما اضطر حمدي ولد الرشيد زعيم التيار المشاكس داخل الحزب خلال الآونة الأخيرة إلى دفعها من ماله الخاص.


وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن ولد الرشيد قام بصرف منحة تقدر بألف درهم ل 50 مستخدما في المقر المركزي الحزبي، كما قال المصدر ذاته إنه من المرتقب أن يقترض حزب الاستقلال الشهر المقبل مرة أخرى، من بنك عادل الدويري لتسديد أجور المستخدمين بعدما تعذر على الحزب الخروج من أزمته المالية الأخيرة.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ولد الرشيد حزب الاستقلال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك

''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع بيت حميد شباط بفاس | بوليتيك

عـــــــــــــاجل : الموت يفجع بيت حميد شباط بفاس

ترشيح إدعمار لخوض غمار الانتخابات الجزئية بتطوان من طرف بنكيران يحول حزب البيجيدي الى طائفة صوفية تؤمن بمنطق التسليم | بوليتيك

ترشيح ''إدعمار'' لخوض غمار الانتخابات الجزئية بتطوان من طرف بنكيران يحول حزب البيجيدي الى طائفة صوفية تؤمن بمنطق التسليم

عاجل وحصري..إسقاط تهمتي العصيان المدني وحمل السلاح على مجموعة أحمجيق والأفريخي... | بوليتيك

عاجل وحصري..إسقاط تهمتي العصيان المدني وحمل السلاح على مجموعة أحمجيق والأفريخي...

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: بعدما فضحته عبر الفايسبوك.بهلول لزوجته أَنُــــورة رجعي لدارك راكي حاملة | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

بالفيديو: بعدما فضحته عبر الفايسبوك.بهلول لزوجته أَنُــــورة رجعي لدارك راكي حاملة

نسولو الناس:من بعد عيد الأضحى..واش كتصدقو من لحم العيد؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:من بعد عيد الأضحى..واش كتصدقو من لحم العيد؟

إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره | قنوات أخرى

إعترافات العميل السابق للحكومه القطريه أنيس النقاش وأحد مؤسسي قناة الجزيره

في أول خروج إعلامي..الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت عليها غادي نجرحها+التفاصيل الكاملة للخلاف | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي..الفنان بهلول يرد على زوجته بنبرة غاضبة..نورا مازال مراتي و إيلا هضرت عليها غادي نجرحها+التفاصيل الكاملة للخلاف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع | ثقافة و فنون
منذ 10 دقائق

عاجل وبالصورة..فنانة عربية شهيرة جدا تعلن اعتزالها الفن ووضع الحجاب وهويتها ستفاجئ الجميع

البام يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة اليسار الديموقراطي أو المقاطعة بتطوان | بوليتيك

''البام'' يُخير أعضائه إما التصويت لمرشحة ''اليسار الديموقراطي'' أو ''المقاطعة'' بتطوان

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة | مجتمع

سار لساكنة الرباط.. إحداث المحطة الطرقية الجديدة للعاصمة

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين | حوادث و حقوق

بالفيديو.. صاحب سيارة فارهة يكتشف أن من يخدش سيارته واحد من الجيران المقربين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.