 فيديو صادم.. رجل أمن يطرح امرأة ورضيعها أرضا بكل وحشية والمارة ''سلخوا البوليسي'' ﻿
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فيديو صادم.. رجل أمن يطرح امرأة ورضيعها أرضا بكل وحشية والمارة ''سلخوا البوليسي''

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 13:02 فيديو صادم.. رجل أمن يطرح امرأة ورضيعها أرضا بكل وحشية والمارة سلخوا البوليسي | حوادث و حقوق
فيديو صادم.. رجل أمن يطرح امرأة ورضيعها أرضا بكل وحشية والمارة ''سلخوا البوليسي''
في واقعة صادمة جدا، تلك التي التقطتها عدسة كاميرا هاتف محمول لأحد المواطنين بالصين، والتي ظهرت من خلالها امرأة تحمل رضيعها، وقد دخلت في سجال مع رجلي أمن، سرعان ما تطور الجدال ليصبح مشهدا عنيفا

شوف تيفي

في واقعة صادمة جدا، تلك التي التقطتها عدسة كاميرا هاتف محمول لأحد المواطنين بالصين، والتي ظهرت من خلالها امرأة تحمل رضيعها، وقد دخلت في سجال مع رجلي أمن، سرعان ما تطور الجدال ليصبح مشهدا عنيفا ومفاجئا.

وطرح أحد الشرطيين المرأة أرضا، والتي كانت تحمل رضيعها، فسقط الاثنان على الأرض بقوة، تسبب للمرأة في كدمات على وجهها، وتطورت الأوضاع بعد ذلك ليتدخل مواطنون وأشبعوا الشرطيين ضربا في الشارع العام.

وخلف الفيديو استياء وغرابة من تصرف الشرطيين في مدينة كشنجاي الصينية، التي تعد أذكى وأحدث المدن عبر العالم، حيث تم توقيف الشرطي المعتدي ليلة السبت /الأحد الماضيين.

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اعتداء أمن شانجاي الصين

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