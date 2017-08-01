انتخاب ادريس الكراوي عضوا في أكاديمية العلوم بالبرتغال ﻿

تم انتخاب ادريس الكراوي عضوا بأكاديمية العلوم بالبرتغال، ليكون بذلك أول مغربي يحظى بعضوية هذه المؤسسة العريقة التي أسستها ملكة البرتغال ماريا الأولى في 24 دجنبر 1779.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تم انتخاب ادريس الكراوي عضوا بأكاديمية العلوم بالبرتغال، ليكون بذلك أول مغربي يحظى بعضوية هذه المؤسسة العريقة التي أسستها ملكة البرتغال ماريا الأولى في 24 دجنبر 1779.



وتتشكل هذه الأكاديمية من فئتين، إحداهما فئة العلوم الحقة، وتشمل مجموع العلوم كالرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الطب، وعلوم الأرض والفضاء، والأخرى فئة الآداب وتضم مجالات الدراسات الأدبية، والفلسفة، والقانون، والتاريخ، والجغرافية، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع، والاقتصاد والمالية.



وتضم الأكاديمية في عضويتها بالخصوص الأمريكيان أرثور لي فرانسيس أسكينس، وبول كريكمان، والإسباني بيدرو مانويل كاردرا، والإيطالي كريسبي طافاني، والفينزويلي كيورمو موروما نتيرو، والفرنسي جان دور مسيون، والروسي ليفكني تشيلشيف.





كما يحظى بعضويتها كل من السويسري كريم أكا خان، والموزامبيقي كراصا سبيمبي ماشيل، والبريطاني طوماس إيرل، والصينيان لي هيوانك لوك، وشوي واي هاوو، والإماراتي سلطان بن محمد القاسيمي، والبلجيكي هيرفي هيسكينس، وغيرهم.