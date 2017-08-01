تحذير هـــام وبالفيديو: حضيو راسك المغاربة .. هاذ اللحوم خطيرة على الصحة وها الأمراض اللي ممكن تنتقل لدم الانسان والعام الجاي كل حولي أيتباع بالرخصة + تفاصيل ﻿

بعدما تفاجأت العديد من الأسر المغربية بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد وقت وجيز فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة وأخذ الاحتياطات اللازمة ، الأمر الذي اتضح أكثر بنشر أحد المواطنين شريط فيديو يعكس

"شوف تيفي"

بعدما تفاجأت العديد من الأسر المغربية بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد وقت وجيز فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة وأخذ الاحتياطات اللازمة ، الأمر الذي اتضح أكثر بنشر أحد المواطنين شريط فيديو يعكس خطورة تحول لون ورائحة لحوم أضحيته وكشفه عن التعفن الذي لحق لحم أضحيته وتفاعل رواد صفحات الفايسبوك مع "الفيديو" وتساءل جميع المغاربة عن نوعية الأعلاف التي تأكلها الخرفان قبل عيد الأضحى والأسباب والدوافع الحقيقية وراء ذلك .

قناة "شوف تيفي" بادرت للاتصال بالدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، حيث أكد في مكالمة هاتفية أن هناك خطورة من طرف بعض اللحوم مثل حالة الأضحية التي تداولها رواد الفايسبوك والتي تحيل إلى مرض معروف "شاربون باكتريا" من أنواع الفحم التي تظهر في بعض الحيوانات والتي تعدي الإنسان عن طريق الدم وقد تجعل حياته في خطر مما قد يكون سببا في قتله إذا أصابته في بطنه عن طريق المعدة .

وحذر الخراطي المغاربة للقيام بمبادرات فورية للتيقن من حالات اللحوم المشكوك في أمرها ، مضيفا أنا الجامعة المغربية لحماية المستهلك توصلت بأكثر من 23 شكاية من مختلف المدن المغربية ، وبعد تحريات المختصين تأكد أن هناك مشكلة "العلف" الغير مراقب ببعض الضيعات والذي يقدم للآضاحي .

وأبرز أن المصالح البيطرية والمجتمع المدني يواجهون مشاكل كثيرة في غياب ترقيم الحيوانات مما يدفع الهيئات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بترقيم كل خروف خلال السنة المقبلة بالمغرب وأكد أن حماية المستهلك ستوجه نداء لكل المغاربة للمطالبة بالترخيص لكل "حولي".





