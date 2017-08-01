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هام للمغاربة... الصهد رجع: طقس حار جدا غدا الثلاثاء يصل إلى 45 بهذه المناطق

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 12:12 هام للمغاربة... الصهد رجع: طقس حار جدا غدا الثلاثاء يصل إلى 45 بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة... الصهد رجع: طقس حار جدا غدا الثلاثاء يصل إلى 45 بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من السايس و سهول تادلة والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، مع تشكل سحب منخفضة،

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من السايس و سهول تادلة والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى جنوب البلاد ومشمسة بباقي الأرجاء. وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى هبوب رياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد، كما ستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 11 و16 درجة بالمرتفعات، ومابين 21 و26 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، و مابين 26 و31 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، و ما بين 16 و21 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 25 و30 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، ومابين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وبسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 35و 40 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل السهول ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 40 و 45 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين رأس سيم وطانطان وسيكون زوالا قوي الهايجان محليا بجنوب بوجدور.

 

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