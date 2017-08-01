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العائلة الملكية البريطانية تنتظر مولودا ثالثا

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 11:43 العائلة الملكية البريطانية تنتظر مولودا ثالثا | دولي
العائلة الملكية البريطانية تنتظر مولودا ثالثا
أكد مكتب الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إن الأميرين في انتظار مولودهما الثالث، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام بريطانية يومه الاثنين.


"شوف تيفي"

أكد مكتب الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كيت ميدلتون إن الأميرين في انتظار مولودهما الثالث، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام بريطانية يومه الاثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بيانا صادرا عن قصر كينزنجتون، قال: "يعلن دوق ودوقة كمبردج أن دوقة كمبردج في انتظار مولودها الثالث ، أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي الأميرين".

وقال البيان حسب ذات المصادر إن كيت تعاني من الغثيان في فترة الصباح كما كان الحال فى حمليها السابقين وألغت برنامجها الرسمي اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وليام وكيت رزقا بجورج البالغ أربعة أعوام وتشارلوت عامان، وطفلهما الثالث سيكون ترتيبه الخامس على عرش بريطانيا.


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