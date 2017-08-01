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ترشيح ''إدعمار'' لخوض غمار الانتخابات الجزئية بتطوان من طرف بنكيران يحول حزب البيجيدي الى طائفة صوفية تؤمن بمنطق التسليم

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 11:23 ترشيح إدعمار لخوض غمار الانتخابات الجزئية بتطوان من طرف بنكيران يحول حزب البيجيدي الى طائفة صوفية تؤمن بمنطق التسليم | بوليتيك
ترشيح ''إدعمار'' لخوض غمار الانتخابات الجزئية بتطوان من طرف بنكيران يحول حزب البيجيدي الى طائفة صوفية تؤمن بمنطق التسليم
بعدما قام ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتزكية ''إدعمار'' لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 10 شتنبر المقبل بالدائرة الانتخابية تطوان ، وجه له العديد من

''شوف تيفي''

بعدما قام ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتزكية ''إدعمار'' لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 10 شتنبر المقبل بالدائرة الانتخابية تطوان ، وجه له العديد من أعضاء حزبه مجموعة من الانتقادات التي تفرز مرة أخرى أن حزب المصباح يعرف انشقاقا داخليا وشرخا كبيرا في صفوفه .

واتهم بعض أعضاء حزب المصباح ومنهم أتباع الجناح الذي بات يعرف بالجناح الوزاري ''بنكيران'' بترشيح رجل خرق القانون ومتورط في استغلال وسائل مملوكة للجماعة الترابية التي يرأس مجلسها الجماعي ، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية السابقة ، واعتبروا هذا الاختيار من طرف الأمين العام كان بشكل انفرادي يكرس المفهوم الزعماتي رغم أنه جاء عن طريق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها الأخير .

ودخل أبناء العدالة والتنمية في أخذ ورد بعضهم البعض ، حيث قال أحد أعضاء شبيبة المصباح المحسوب على مناصري بنكيران في تدوينة له على الفايسبوك ''مادام بنكيران اختار ترشيح ايدعمار في تطوان راه عارف اش تيدير'' ، ليعلق عليه أحدهم المحسوب على نفس الحزب ''يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال'' وفي تعليق آخر لعضو بالشبيبة نفسها قائلا : ''ملي يكون بنكيران كينزل عليه الوحي عاد قول هاذ الجملة'' في حين علق آخر '' مابقاش هذا حزب ولى طائفة صوفية التسليم للسي بنكيران'' وتعرف وسائل التواصل الاجتماعي نقاشا حادا بين أبناء الحزب الواحد بين مؤيد لقرار بنكيران ومعارض له.

هذا وقد سبق لمرشح العدالة والتنمية ''إدعمار'' ان قام بتزويد مهرجانات حملته الانتخابية بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها الجماعة الحضرية لتطوان في أعمال تحضير وتهييئ مهرجان دعايته الانتخابية ، وتسخير شاحنات تابعة للجماعة لنفس الغرض.


وجدير بالذكر أن المحكمة في قرارها الأخير اعتبرت أن هذا الأمر يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب.

 

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