عاجل وحصري..إسقاط تهمتي العصيان المدني وحمل السلاح على مجموعة أحمجيق والأفريخي... ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إسقاط تهتمي العصيان المدني وحمل السلاح على نبيل أحمجيق ومحمد الأفريخي وباقي أفراد المجموعة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إسقاط تهمتي العصيان المدني وحمل السلاح على نبيل أحمجيق ومحمد الأفريخي وباقي أفراد المجموعة البالغ عددهم 22 موقوفا على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته بأن إسقاط التهمتين أعلاه على مجموعة أحمجيق والافريخي، يعني بأن التهم المتبقية والتي سيتابعون بها من طرف النيابة العامة هي التحريض على المظاهرات والتجمعات وإهانة هيأة منظمة، والتحريض والمس بسلامة البلاد الداخلية.

وأكد ذات المصدر أن الجلسة الخاصة بهذه المجموعة، أدرجت الاثنين المقبل 11 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه المجموعة كانت تضم سليمة الزياني الملقبة بـ "سيليا" التي حصلت على عفو ملكي بمناسبة عيد العرش.