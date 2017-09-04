صورة طفل متشرد ينام على الرصيف في أشهر منطقة بالبيضاء بالموازاة مع عيد الأضحى تهز المغاربة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل متشرد، يفترش الأرض بساحة ماريشال بالقرب من ''كافي فرانس''، بالموازاة مع احتفال المغاربة بعيد الأضحى.



"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طفل متشرد، يفترش الأرض بساحة ماريشال بالقرب من "كافي فرانس"، بالموازاة مع احتفال المغاربة بعيد الأضحى.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة المؤلمة، معبرين عن حزنهم الشديد لحال الطفل المتشرد، وعن أسفهم لحال جميع الأطفال الذين يتواجدون في ساحة مارشال والمناطق المحيطة بها.

واستغل نشطاء آخرون الفرصة للتأكيد على أن ساحة مارشال، تعرف خلال فترات الليل انتشار العشرات من الأطفال المتشردين المدمنين على المخدرات، موضحين بأن العديد منهم يتعرض للضرب والإهانة والاغتصاب أحيانا على يد ذئاب بشرية تجول شوارع البيضاء.



