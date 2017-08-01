مثــــــير:فرار 96 سجينا من السجن وهاشنو وقع ﻿

أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج أن 96 سجينا فروا من سجن كاتيولا، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج على بعد 45 كلم شمال بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.



شوف تيفي:



أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج أن 96 سجينا فروا من سجن كاتيولا، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج على بعد 45 كلم شمال بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.



وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه أن "السجناء فروا صباح الأحد بين الساعة الخامسة والسادسة".



وبحسب مصدر قضائي في كاتيولا فإن "عملية الفرار الجماعية هذه يقف خلفها مساعدون ليوكو الصيني (سجين شهير قتل قبل سنوات داخل السجن)".



وأضاف ان "السجناء صعدوا الى سطح زنزاناتهم للوصول الى زنزانات اخرى واستغلوا خروج العمال لكسر البوابة الرئيسية والهروب".



من جهته قال مدير إدارة السجن يواكيم كوفي كونغوي إن "عمليات البحث بدأت على الفور للعثور على الهاربين الذين اعتقلت الشرطة وقوات الدرك بعضهم".





وكان خمسة سجناء فروا في 6 غشت، عشية عيد الاستقلال، من سجن غاغونا في وسط ساحل العاج، في عملية اعتقلت السلطات على اثرها اربعة من حراس السجن ومدني بشبهة التآمر لتسهيل هروبهم، بحسب رئيس بلدية المدينة.





