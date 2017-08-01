مثير..الملياردير عثمان بنجلون يقتني أسهما بقناة ميدي 1 تيفي و مستثمر فرنسي يدخل دوزيم ...وهذه هي التفاصيل ﻿

اقتنى رجل الأعمال عثمان بنجلون حصة من رأس مال قناة ''ميدي 1 تيفي''، بينما سيدخل فاعل فرنسي رأس مال شركة صورياد التي تبث قناة دوزيم، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''برلمان.كوم''.

"شوف تيفي"

اقتنى رجل الأعمال عثمان بنجلون حصة من رأس مال قناة "ميدي 1 تيفي"، بينما سيدخل فاعل فرنسي رأس مال شركة صورياد التي تبث قناة دوزيم، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "برلمان.كوم".

وأوضح الموقع ذاته أن الإعلان الرسمي لدخول بنجلون رأس مال قناة طنجة سيتم خلال مجلسها الإداري الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة وبالتحديد شهر أكتوبر، موضحا أن مصدره لم يكشف عن الحصة التي اقتناها رجل الأعمال المغربي الذي يملك كذلك حصصا برأس مال إذاعة ميدي1.

وأضاف ذات الموقع أن القناة الثانية "دوزيم" التي تعيش ضائقة مالية مزمنة، قررت بيع حصص من رأس مالها لفاعل فرنسي لم يتم الكشف عن هويته بعد، مشيرا إلى أن العملية ستتم الشهر المقبل، وستواكب عملية خوصصة دوزيم تغييرات على مستوى طاقمها و عدد مستخدميها وستخرج من القطب العمومي لتبقى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وحدها ملكا للدولة.