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عمرو خالد يُثير ضجة: ''شوفوني كندعي معاكم في الكعبة''

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 01:27 عمرو خالد يُثير ضجة: شوفوني كندعي معاكم في الكعبة | منوعات
عمرو خالد يُثير ضجة: ''شوفوني كندعي معاكم في الكعبة''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للداعية المصري عمرو خالد وهو يقوم بالدعاء بالحرم المكي، وهي الصورة التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن صنف نشطاء ما قام به عمرو خالد بالنفاق

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للداعية المصري عمرو خالد وهو يقوم بالدعاء بالحرم المكي، وهي الصورة التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن صنف نشطاء ما قام به عمرو خالد بالنفاق والرياء.

وتفاعل نشطاء من المغرب مع الصورة المتداولة وركزوا على لقطة محاولة عمر خالد التركيز مع كاميرا الهاتف التي قامت بتصويره، وعلق عليها أحد النشطاء بـ "عمرو خالدو شوفوني كندعي معاكم في الكعبة".

وكانت "شوف تيفي" قد نشرت سابقا الفيديو الذي التقطت منه الصورة، وأشارت إلى أن عمرو خالد، قام من خلاله بالدعاء مع جميع متتبعي صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي من بينهم المغربيات والجزائريات، وهو ما جعل نشطاء يصفون ما قام به بالنفاق والرياء.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحرم المكي النشطاء الكعبة عمرو خالد

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