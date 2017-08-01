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لماذا غاب العماري عن الاستقبال الملكي يوم العيد؟

بتاريــخ : 4 شتنبر 2017 / 01:01 لماذا غاب العماري عن الاستقبال الملكي يوم العيد؟ | بوليتيك
لماذا غاب العماري عن الاستقبال الملكي يوم العيد؟
خلال الاستقبال الملكي الذي خص به الملك محمد السادس يوم عيد الأضحى كبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين منهم رئيس الحكومة، ومستشارو الملك، وأعضاء

"شوف تيفي"

خلال الاستقبال الملكي الذي خص به الملك محمد السادس يوم عيد الأضحى كبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين منهم رئيس الحكومة، ومستشارو الملك، وأعضاء

الحكومة، ورؤساء الجهة الاثني عشرة، لوحظ عدم وجود إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بين رؤساء الجهات الذين تقدموا بالتهاني للملك بهذه المناسبة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد كان إلياس في زيارة عمل إلى الصين قبيل العيد، وعلمت اليومية من مصادر خاصة أن رئيس جهة طنجة تطوان

الحسيمة عاد إلى المغرب قبيل العيد، ويوجد في الرباط حتى الآن، الأمر الذي طرح تساؤلات حول سبب غيابه عن الاستقبال الملكي.

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المغرب شوف تيفي إلياس العماري تطوان الحسيمة الصين الملك

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