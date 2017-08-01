صادم ومثير.. البيضاويون بلا مقابر في هذا التاريخ ﻿

قدر مسؤولون بالبيضاء العمر الافتراضي للعقارات والأراضي الموضوعة رهن إشارة إدارتي مقبرتي الرحمة والغفران في 13 سنة، إذ ستكون مجالس الجهة والعمالة والمقاطعات والجماعات القروية القريبة من المركز

"شوف تيفي"

قدر مسؤولون بالبيضاء العمر الافتراضي للعقارات والأراضي الموضوعة رهن إشارة إدارتي مقبرتي الرحمة والغفران في 13 سنة، إذ ستكون مجالس الجهة والعمالة والمقاطعات والجماعات القروية القريبة من المركز مطالبة بالتفكير في مقابر جديدة، أو توسيع المجال العقاري للمقبرتين الأساسيتين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فبعد صافرة الإنذار التي أطلقها عبد العزيز عماري عمدة المدينة في إحدى الدورات العادية، عقد مصطفى الباكوري رئيس الجهة، أخيرا، اجتماعا موسعا مع المسؤولين على القطاع ورئيسي جمعيتي التعاون بالرحمة والغفران لدراسة عدد من القضايا والإشكالات المالية والتقنية المرتبطة بهاتين المقبرتين، خصوصا مشكل الوعاء العقاري وما يتعرض له من تآكل يومي بسبب ارتفاع عدد عمليات الدفن اليومي "بين 30 و50 عملية في كل مقبرة".

وقال حسن عزيز، رئيس نقابة التعاون الاجتماعي المكلفة بتدبير مقبرة الغفران بمنطقة الهراويين، إن عمليات الدفن المتسارعة مند افتتاح هذا المرفق استهلكت أكثر من ثلثي العقارات المقدرة مساحتها الإجمالية بـ 137 هكتارا، مؤكدا أن جزءا من هذه العقارات مخصصة لأشغال التهيئة والبستنة والتشجير والممرات والطرق الداخلية وبعض المرافق الإدارية وعقار مخصص للمسجد الذي أعيد إصلاحه وتوسيعه.

وأكد عزيز في تصريحه لليومية أن عدد القبور تجاوز سقف 200 ألف، إذ لم تتبقى سوى 10 سنوات أو 12 سنة، لاستهلاك باقي العقارات الموجودة في المقبرة.