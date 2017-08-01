 العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لن ترى النور قبل 10 سنوات ﻿
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العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لن ترى النور قبل 10 سنوات

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 23:34 العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لن ترى النور قبل 10 سنوات | بوليتيك
العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لن ترى النور قبل 10 سنوات
كشف رئيس المجموعة الاقتصادية في غرب افريقيا ''سيداو''، مارسيل دوسوزا، خلال زيارته الأخيرة للمغرب أن المملكة المغربية ملتزمة بالإنضمام إلى عملة واحدة في ذات الوقت الذي تبنته المجموعة.

"شوف تيفي"

كشف رئيس المجموعة الاقتصادية في غرب افريقيا "سيداو"، مارسيل دوسوزا، خلال زيارته الأخيرة للمغرب أن المملكة المغربية ملتزمة بالإنضمام إلى عملة واحدة في ذات الوقت الذي تبنته المجموعة.
وأكد دوسوزا، أن السلطات العليا للمملكة المغربية تريد تحقيق مزيد من التكامل في المنطقة ،وأشار إلى أن الانضمام إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا يهدف الى تداول الناس والاستثمارات المتبادلة وتوحيد قواعد الأموال والتعريفات الجماركية ، لأجل تسهيل حرية حركة السلع والأشخاص والاستثمارات على الصعيد الاقليمي مما دفع المجموعة الى تناول مسألة العملة الواحدة في مرحلة مبكرة.

وأوضح "مارسيل دو سوزا" أن العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لن ترى النور قبل عشر سنوات ، أي الى ما بعد 2027

هذا، ويشار إلى أن مستقبل العملة الموحدة للمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقا سيناقش بعد فترة طويلة من اندماج المغرب وسيتطلب الأمر بالتأكيد أكثر من عقد من الزمان للتوصل الى إنشاء عملة واحدة داخل المجموعة نظرا لعدة أسباب.

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