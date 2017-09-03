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خطير وبالصور.. أفراد عصابة خطيرة مسلحة بجناوة بالمدينة القديمة بالبيضاء ضاربو بيناتهم..وها شنو وقع

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 23:25 خطير وبالصور.. أفراد عصابة خطيرة مسلحة بجناوة بالمدينة القديمة بالبيضاء ضاربو بيناتهم..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. أفراد عصابة خطيرة مسلحة بجناوة بالمدينة القديمة بالبيضاء ضاربو بيناتهم..وها شنو وقع
تمكنت المصالح الأمنية، بالمدينة القديمية بالبيضاء، يومه الأحد، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، مكونة من 5 أشخاص، وحجزت بحوزتهم أسلحة بيضاء.

"شوف تيفي"

 

تمكنت المصالح الأمنية، بالمدينة القديمية بالبيضاء، يومه الأحد، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، مكونة من 5 أشخاص، وحجزت بحوزتهم أسلحة بيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن معركة نشبت بين أفراد العصابة داخل سيارة صغيرة لنقل السلع "هوندا"، وهو ما دفع بمجموعة من ساكنة المدينة القديمة إلى محاصرتهم، قبل أن تصل المصالح الأمنية، التي قامت باعتقال ثلاثة في البداية قبل أن تتمكن في وقت لاحق من إيقاف شابين آخرين ينتميان لهذه العصابة.


وأوضح المصدر ذاته أن أفراد هذه العصابة التي تقوم باعتراض سبيل المواطنين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

 

 

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المغرب شوف تيفي معركة العصابة المدينة القديمة البيضاء

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