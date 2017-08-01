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سابقة..زوجان مغربيان يؤسسان ''شركة'' لتزويج الشباب بسلا..والمقابل 10 في المائة من الصداق

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 23:18 سابقة..زوجان مغربيان يؤسسان شركة لتزويج الشباب بسلا..والمقابل 10 في المائة من الصداق | مجتمع
سابقة..زوجان مغربيان يؤسسان ''شركة'' لتزويج الشباب بسلا..والمقابل 10 في المائة من الصداق
في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر محمد رفقة زوجته، قبل خمس سنوات إطلاق مشروع ''الخاطبة'' الجديد في مدينة سلا، لتزويج الشباب بطريقة مباشرة، وهو أول مشروع من نوعه بالمغرب يعتمد على اللقاء المباشر بين

''شوف تيفي''

 

في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر محمد رفقة زوجته، قبل خمس سنوات إطلاق مشروع ''الخاطبة'' الجديد في مدينة سلا، لتزويج الشباب بطريقة مباشرة، وهو أول مشروع من نوعه بالمغرب يعتمد على اللقاء المباشر بين الطرفين، وينتهي بعقد قران بمقابل مادي يحصل عليه أصحاب المشروع يتمثل في 10 في المائة من الصداق.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، ففي محل صغير وسط المدينة العتيقة بسلا، أنشأ محمد وزوجته مشروع ''خاطبة'' قبل خمس سنوات، لينهيا مشقة الشباب في البحث عن شريك العمر، ''ولد يدخل المحل عازب يخرج خاطبا''، وذلك حسب ما كتب على باب المحل الذي يتم فيه استقبال الزبناء.

وقال محمد صاحب المشروع إن مشروع الخاطبة افتتحه رفقة زوجته قبل خمس سنوات في مدينة سلا بطريقة قانونية وشرعية، واستقبل العشرات من الشباب تيسر لعدد منهم الزواج، فيما لم توفق نسبة قليلة جدا في اختيار شريك الحياة.



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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مشروع الزواج مشروع سلا

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