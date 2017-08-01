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صادم وبالفيديو.. بيع مياه عادية للحجاج والمعتمرين على أنها مياه زمزم

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 22:43 صادم وبالفيديو.. بيع مياه عادية للحجاج والمعتمرين على أنها مياه زمزم | دولي
صادم وبالفيديو.. بيع مياه عادية للحجاج والمعتمرين على أنها مياه زمزم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ، مقطع فيديو جد صادم، يظهر ضبط الشرطة السعودية لمستودع كبير مخصص لتعبئة قارورات بمياه عادية على أنها مياه زمزم قبل بيعها للحجاج والمعتمرين.


"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ، مقطع فيديو جد صادم، يظهر ضبط الشرطة السعودية لمستودع كبير مخصص لتعبئة قارورات بمياه عادية على أنها مياه زمزم قبل بيعها للحجاج والمعتمرين.
ويظهر هذا الفيديو المثير الطريقة التي يتم بها تعبئة القارورات بالمياه العادية ووضع ملصقات عليها تشير على أنها "مياه زمزم".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد كشفت سابقا أن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، أوقفت أحد المعبئين لمياه زمزم كان يقوم بتعبئتها في عبوات صغيرة بحجم " 250 ملم "بمنطقة الرياض مخالفاً بذلك الأوامر القاضية بمنع تعبئة ماء زمزم في عبوات خاصة واستغلالها بالبيع داخل وخارج المملكة السعودية.

 

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مستودع زمزم الشرطة السعودية

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