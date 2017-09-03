بالصور: منظر أكثر من رائع .. عادات سوس خلال عيد الأضحى مصافحة ومسامحة بشكل جماعي ﻿

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' صورا تؤرخ لعادات جد رائعة، حيث يصافح أهل سوس بعضهم البعض بعد صلاة العيد ، عادات يضطر من خلالها كل شخص لمصافحة الآخر ، بحيث يمر الشخص الواحد على



"شوف تيفي"



تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" صورا تؤرخ لعادات جد رائعة، حيث يصافح أهل سوس بعضهم البعض بعد صلاة العيد ، عادات يضطر من خلالها كل شخص لمصافحة الآخر ، بحيث يمر الشخص الواحد على الجميع ، المصافحة التي تكون وربما بداية للصلح بين المتشاجرين.



و عبر أبناء سوس درعة عن اعتزازهم بهذه العادة الغير مسبوقة، والتي تعتبر ركيزة من ركائز الدين الأساسية في الأصل لاسيما في مثل هذه المناسبات والأعياد الدينية بشكل عام .



هذا وقد علق أحد المدونين بعد نشر هذه الصور بصفحته عبر الفايسبوك قائلا: "يا أبناء سوس حافظوا على هذه العادة التي ورثناها من أجدادنا ، لما لها من شيم وخصال جمة كونها تجيد العلاقة بين أفراد القبيلة والعائلات الممتدة لأجل نبذ الحزازات والحسابات الضيقة".





