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بالصور: منظر أكثر من رائع .. عادات سوس خلال عيد الأضحى مصافحة ومسامحة بشكل جماعي

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 22:36 بالصور: منظر أكثر من رائع .. عادات سوس خلال عيد الأضحى مصافحة ومسامحة بشكل جماعي | مجتمع
بالصور: منظر أكثر من رائع .. عادات سوس خلال عيد الأضحى مصافحة ومسامحة بشكل جماعي
تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' صورا تؤرخ لعادات جد رائعة، حيث يصافح أهل سوس بعضهم البعض بعد صلاة العيد ، عادات يضطر من خلالها كل شخص لمصافحة الآخر ، بحيث يمر الشخص الواحد على


"شوف تيفي"

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" صورا تؤرخ لعادات جد رائعة، حيث يصافح أهل سوس بعضهم البعض بعد صلاة العيد ، عادات يضطر من خلالها كل شخص لمصافحة الآخر ، بحيث يمر الشخص الواحد على الجميع ، المصافحة التي تكون وربما بداية للصلح بين المتشاجرين.

و عبر أبناء سوس درعة عن اعتزازهم بهذه العادة الغير مسبوقة، والتي تعتبر ركيزة من ركائز الدين الأساسية في الأصل لاسيما في مثل هذه المناسبات والأعياد الدينية بشكل عام .

هذا وقد علق أحد المدونين بعد نشر هذه الصور بصفحته عبر الفايسبوك قائلا: "يا أبناء سوس حافظوا على هذه العادة التي ورثناها من أجدادنا ، لما لها من شيم وخصال جمة كونها تجيد العلاقة بين أفراد القبيلة والعائلات الممتدة لأجل نبذ الحزازات والحسابات الضيقة".



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‫شوف تيفي

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شوف تيفي سوس درعة عيد الأضحى

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