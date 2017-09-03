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وفاة رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة | دولي

وفاة رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

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وفاة رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 22:20 وفاة رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة | دولي
وفاة رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
فجعت الأمة الإسلامية اليوم بخبر وفاة العلامة الفقيه الدكتور أحمد بن محمد شريف حنوش التركستاني المنبجي الحلبي المجاور المكي، وهو من أوفى تلامذة الإمام محمد المنتصر الكتاني ونجبائهم.


"شوف تيفي"


فجعت الأمة الإسلامية اليوم بخبر وفاة العلامة الفقيه الدكتور أحمد بن محمد شريف حنوش التركستاني المنبجي الحلبي المجاور المكي، وهو من أوفى تلامذة الإمام محمد المنتصر الكتاني ونجبائهم.

والفقيد كان رئيس قسم إعجاز القرآن في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وحصل على شهادتين في الدكتوراه؛ إحداهما طبعت في مجلدين ضخمين بعنوان: "الحسبة في الإسلام" يعتبر موسوعة في بابه، وضمنه فصولا من كتاب "الاقنوم الجامع للعلوم" للإمام الحافظ أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي الفهري رحمه الله تعالى...كما أن له ثبتا نفيسا صدره بترجمة شيخه محدث الحرمين الشريفين محمد المنتصر بالله الكتاني، وله مذكرات قيمة كان يعدها للطبع، وغير ذلك...

والعلامة المنبجي رحمه الله تعالى روى مسند الإمام أحمد بن حنبل ، وهو بدوره سمعه كاملا على والده العلامة محمد الزمزمي الكتاني وجده الإمام محمد بن جعفر الكتاني، ثم سمعه جمع من طلبة العلم وأهله عليه كاملا أيضا...كما انه هو من سعى لطبع شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل بمعية معالي الدكتور مهدي هاشم حفظه الله تعالى وكان حريصا كل الحرص على رؤيته مطبوعا.


وكانت وفاته البارحة مساء ثاني يوم عيد الأضحى بعد عناء صحي لازمه أقل من شهر، ودفن بعد الصلاة عليه اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، في مقبرة المعلاة قبر روضة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها السلام، فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء بأجل مسمى وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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