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بالفيديو ... أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا بالمغرب

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 22:13 بالفيديو ... أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا بالمغرب | منوعات
بالفيديو ... أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا بالمغرب
من المنتظر أن يعرف المغرب احتضان أكبر برج في إفريقيا سنة 2020، حيث ستبدأ إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال العمران، بشراكة مع نظيراتها المغربية في بنائه.

شوف تيفي

 

من المنتظر أن يعرف المغرب احتضان أكبر برج في إفريقيا سنة 2020، حيث ستبدأ إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال العمران، بشراكة مع نظيراتها المغربية في بنائه.

وقد أعطى الملك محمد السادس انطلاقة الأشغال في مارس 2016، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع، حوالي ثلاثة ونصف المليار درهم، وسيشيد على مساحة إجمالية تقدر بثلاثة هكتارات، وسيمتد علوه في سماء الرباط بـ250 مترا، ما سيجعل هذا البرج الأعلى على صعيد القارة السمراء، وسيجتاز بذلك برج كارلتون سانتر، في جنوب إفريقيا.

وستمتد الأشغال في البرج إلى غاية عام 2020، وحسب التصميم، الذي قدمته الشركة المحتضنة للمشروع، فسيتكون من طابق أرضي سيخصص للمحلات التجارية، ومراكز الخدمات، وقاعة تتسع لـ350 مقعدا، في حين ستخصص الـ 12 طابقا الأولى للمكاتب، وبعدها تأتي 55 شقة، وفندق مصنف، فيما سيتم تخصيص الطوابق الأربعة العليا للشقق الفاخرة، والتي ستمنح رؤية “بانورامية” على طول مصب أبي رقراق والرباط، ومحيطها.

ومن بين الأمور، التي ستجعل المشروع مميزا، احترامه البيئة، إذ سيثبت عدد من الألواح الشمسية على واجهته لاستغلالها في تحويل الطاقة الشمية.

ويسعى المشروع إلى تثبيت العلاقات الإفريقية الصينية، خصوصا أن الصين أصبحت منذ عام 2016 الشريك الاقتصادي الأول لإفريقيا.



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