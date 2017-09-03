مثير وبالصور.. بعد واقعة ''حمارة سيدي قاسم'' : فنانة مغربية شهيرة تنشر صورة مع '' حمار'' مع تدوينة مثيرة خلقت ضجة ...(ها شنو قالت) ﻿

نشرت الممثلة المغربية أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، يومه الأحد، صورة لها، التقطتها إلى جانب حمار، وعلقت عليها ''أنا والحمار ووالطبيعية''.



''شوف تيفي''



نشرت الممثلة المغربية أمال صقر على حسابها بالفايسبوك، يومه الأحد، صورة لها، التقطتها إلى جانب حمار، وعلقت عليها ''أنا والحمار ووالطبيعية''.

وعادت أمال صقر بعد الصورة الأولى، لتنشر تدوينة أخرى ردا على منتقديها ، كتبت فيها '' وا عطا الله. أخويا الحمير و الحمارات في البلاد. ما كاين لاش تحسدني ''.

وتفاعل العشرات من النشطاء مع الصورة والتدوينة، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم للطريقة التي ردت بها أمال صقر على من قام بانتقادها، داعين إياها إلى الاعتذار فورا وتقديم توضيحات بخصوص المقصود بتدوينتها.



