 بالصور: خطير هادشي ..عصابة هاجمت منزلا بفاس وشفرات خروف العيد ''مسلوخ'' وتلفزة ( تفاصيل مثيرة) ﻿
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بالصور: خطير هادشي ..عصابة هاجمت منزلا بفاس وشفرات خروف العيد ''مسلوخ'' وتلفزة ( تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 19:21 بالصور: خطير هادشي ..عصابة هاجمت منزلا بفاس وشفرات خروف العيد مسلوخ وتلفزة ( تفاصيل مثيرة) | حوادث و حقوق
بالصور: خطير هادشي ..عصابة هاجمت منزلا بفاس وشفرات خروف العيد ''مسلوخ'' وتلفزة ( تفاصيل مثيرة)
علمت مصادر ''شوف تيفي'' أن أشخاصا مجهولين على شاكلة عصابة اجرامية اقتحموا شقة بحي واد فاس صباح يومه الأحد 3 شتنبر 2017 وقاموا بتكسير باب الشقة واستولوا على تلفاز وخروف عيد الأضحى.


''شوف تيفي''


علمت مصادر ''شوف تيفي'' أن أشخاصا مجهولين على شاكلة عصابة اجرامية اقتحموا شقة بحي واد فاس صباح يومه الأحد 3 شتنبر 2017 وقاموا بتكسير باب الشقة واستولوا على تلفاز وخروف عيد الأضحى.

وأكدت نفس ''المصادر'' حسب شهود عيان أن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص او أكثر استغلوا فرصة غياب صاحب المنزل أثناء قيامه بجولة العيد لأجل صلة الرحم مع أقاربه وعائلته خلال اليوم الثالث من عيد الاضحى وقاموا بسرقة المنزل .

هذا وقد توصلت قناة ''شوف تيفي'' بصور المنزل بعد مهاجمته حيث يبدو مكان التلفاز فارغا ، وشقوق على مستوى المنزل بعدما قاموا بتكسيره .

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شوف تيفي العيد عصابة اجرامية السرقة خروف

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