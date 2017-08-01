بالفيديو: جنازة مهيبة للشرطي الذي لقي حتفه في ثاني أيام عيد الأضحى ﻿

تم اليوم ، تشييع جثمان شرطي المرور الذي سقط مغشيا عليه داخل منزله الكائن بفرح السلام بمنطقة الولفة أمس السبت، حيث لقي حتفه وهو في طريقه إلى مستشفى الشيخ زايد بالدارالبيضاء.

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تم اليوم ، تشييع جثمان شرطي المرور الذي سقط مغشيا عليه داخل منزله الكائن بفرح السلام بمنطقة الولفة أمس السبت، حيث لقي حتفه وهو في طريقه إلى مستشفى الشيخ زايد بالدارالبيضاء.

وقد حضر الجنازة عدد من الشخصيات الأمنية والمدنية بالمدينة، وعائلة الفقيد، إضافة إلى عدد كبير ممن رافقوا الجثمان إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمة.

فيما صبغ الحزن والألم وجوه المشاركين في تشييع جثمان الراحل ، لاسيما زملاءه في العمل و عائلته الذين جاءوا لإلقاء نظرة أخيرة على جثمانه حيث أشاد الجميع بأخلاقه وحسن سلوكه و انضباطه في العمل .



