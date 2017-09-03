 حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب ﻿
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حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب

بتاريــخ : 3 شتنبر 2017 / 18:44 حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب | ثقافة و فنون
حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب
حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية للفنانة نورة كوشي وهي تضع الحجاب، بعد أشهر من زواجها بالممثل الكوميدي والمنشط الإذاعي محمد عزام الملقب بـ ''بهلول''.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية للفنانة نورة كوشي وهي تضع الحجاب، بعد أشهر من زواجها بالممثل الكوميدي والمنشط الإذاعي محمد عزام الملقب بـ "بهلول".

وظهرت الفنانة التي غابت عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة وهي تضع الحجاب، ما ساهم في تغيير شكلها، وطريقة لباسها، خاصة أن الجماهير المغربية تعرفت عليها خلال برنامج "أرب أيدول" وهي ترتدي ملابس شبابية.

وكانت الفنانة نورة كوشي، قد نشرت يومه الأحد، تدوينة كشفت من خلالها عن وجود مشاكل أسرية مع زوجها "بهلول"، مؤكدة بأن هذا الأخير أرغمها على وضع "الحجاب" واعتزال الفن، بالإضافة إلى قيامه بالاعتداء عليها وتعنيفها ومحاولة إرغامها على إجهاض جنينها.


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المغرب شوف تيفي صور حصرية نورة كوشي محمد عزام بهلول

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حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب | ثقافة و فنون

حصري وبالصور..ها كيفاش أصبح شكل الفنانة نورة كوشي بعدما فرض عليها زوجها بهلول وضع الحجاب

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